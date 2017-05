KV Oostende gaat een wilde nacht tegemoet, zeker voorzitter Marc Coucke. "Er staat een serieus kruis in mijn agenda morgenvoormiddag. Wat ben ik blij dat dat kruis er staat", aldus een uitbundige Marc Coucke die toch maar snel een handdoek vroeg vooraleer hij op televisie verscheen.

We stonden met drie serieuze beren de laatste minuten te volgen, maar er waren toch zes vochtige ogen bij -Marc Coucke

"Met Luc Devroe en Patrick Orlans heb ik beneden de laatste minuten gevolgd. Dat zijn drie serieuze beren bij elkaar, maar er waren toch zes vochtige ogen bij. Ze verdienen het ook. Vooral zij hebben er hard voor gewerkt", ging Coucke verder. De wedstrijd stond immers onder hoogspanning.

"We zaten met de poepers", verduidelijkte de voorzitter. "Maar een kwartier voor tijd stootte ik de mensen naast mij aan, 'we zitten een kwartier van Europa'. Daarna kreeg ik een Martini-bad." Het feest is duidelijk compleet in Oostende.