Gent houdt opkuis in zijn kern: deze flop is al overboord

AA Gent heeft zopas bekendgemaakt dat het contract van Emir Kujovic in onderling overleg te verbreken. Dat kostte de Buffalo's wel wat, maar het was duidelijk dat de Zweedse spits niet meer in de plannen van Hein Vanhaezebrouck voor kwam.

Hij werd in juli 2016 nog voor 1,5 miljoen overgenomen van Norrköping, een Zweedse ploeg. Voor Gent kwam hij slechts vijf keer in actie en scoorde niet. Mogelijk biedt Djurgardens een oplossing voor hem.