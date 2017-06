Dit is de nieuwe voorzitter van de Belgische Voetbalbond

Twee heren waren in de running om De Keersmaecker op te volgen: Gérard Linard (74) en Gilbert Timmermans (72). Uiteindelijk viel de keuze op eerstgenoemde, die door de profclubs naar voor werd geschoven.

Linard is enkel en alleen de Franse taal machtig en is al jaren aan de slag als vertegenwoordiger van de amateurs. De eerste uitdaging die de man te wachten staat, is het project rond het Eurostadion tot een goed einde brengen.​