Wordt Bale voor de tweede keer dÃ© monstertransfer? 'Deze topclub wil Ã©norm veel geld op tafel leggen'

Real Madrid hoopt immers nog steeds op Kylian Mbappé en daarvoor wordt de kas beter wat gespekt. Nu Ronaldo absoluut moet blijven, kan Bale voor de centen zorgen. Diezelfde drie namen komen ook terug bij de eerste gegadigde.

Volgens L'Équipe is het immers PSG die aan de mouw van Bale trekt. Dat doen de steenrijke Parijzenaars omdat Mbappé én Ronaldo onhaalbaar bleken. We zijn benieuwd of dat de oplossing is die Bale wil. Hij zou immers last hebben van heimwee.