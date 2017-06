Zomertransfer van vorig jaar moet alweer weg bij Genk, slaat een andere Belgische club toe?

Zo heeft de Nederlandse oefenmeester geen plaats meer voor Tino-Sven Susic, de 25-jarige Bosniër die pas vorige zomer in de Luminus Arena neerstreek. De aanvallende middenvelder liet best fraaie dingen zien, maar speelde naarmate het seizoen vorderde steeds minder.

Onder Peter Maes kwam Susic nog geregeld aan de bak, maar Stuivenberg zag het klaarblijkelijk niet in het gewezen jeugdproduct van Standard. De Nederlander zou Susic verwijten dat die te lang met de bal loopt. De middenvelder brengt daardoor minder bij dan dat hij zou kunnen.

Iets voor een andere Belgische club?

Aan de kwaliteiten van Susic wordt nochtans niet getwijfeld. De Bosnische international beschikt over een puntgave techniek en weet daarnaast ook het doel goed staan. In het seizoen 2015-2016 maakte hij niet voor niets twaalf competitiedoelpunten bij Hajduk Split.

Bij het huidige Genk past Susic dan misschien niet in de plannen van Stuivenberg, maar dat neemt niet weg dat de speler heel wat Belgische clubs iets zou kunnen bijbrengen. Verwacht wordt dat Susic binnenkort een nieuwe uitdaging vindt, al dan niet in België.

Belgisch jeugdproduct

Interessant gegeven: doordat Tino-Sven Susic voor zijn 21ste verjaardag meer dan drie jaar in België actief was (in de jeugd van Standard en Genk, nvdr.), gaat hij door als een in België opgeleide speler. En zoals u weet zijn heel wat Belgische clubs dezer dagen op zoek naar kwalitatieve spelers die in België werden gevormd.