Opgelet Essevee, Oostende en anderen: DuchÃ¢telet maakt zijn ambities bekend

En met een pak hoger bedoelen we dus play-off 1. "STVV is hot. We voelen na onze prestaties in play-off 2 dezelfde flow die we destijds kenden onder Guido Brepoels en zijn ervan overtuigd dat we voldoende gewapend zullen zijn om die uitdaging aan te gaan en eventueel tot een goed einde te brengen", zei hij aan HLN.

STVV stelde vandaag maar liefst zeven nieuwe namen voor, maar daar gaat het niet bij blijven. "Om helemaal klaar te zijn zullen er nog een aantal transfers gerealiseerd worden. Wie die nieuwe namen zullen zijn, vernemen jullie later wel. Het vertrek van Ivan Leko was een grote klap, maar nu kijken we enkel nog naar de toekomst."