'New Balance': nieuwe, knappe truitjes van Standard doen het beste vermoeden (bekijk ze hier!)

Standard de Liège heeft op een persconferentie zijn drie kits voor het nieuwe seizoen laten zien aan de aanwezigen. Een klassiek rood shirt en een wit shirt voor de matchen op verplaatsing, met als derde shirt iets tussen geel en groen met zwart.

Dat derde kit ziet er ook niet slecht uit, maar het is vooral leuk dat er voor het thuisshirt voor een erg sober model is gekozen. Het werd overigens voorgesteld door New Balance. Als dat een voorbode is van de nieuwe balans die ook binnen de ploeg zal opbloeien, dan ziet het er alvast goed uit voor de Rouches.

Standard maakte ook een hip filmpje, waarin het nieuwe shirt werd voorgesteld. Dat delen we bij deze ook graag met jullie. Opgelet: het laden ervan kan misschien enkele seconden duren.