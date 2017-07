AA Gent haalde deze speler gratis binnen, maar kan er nu meer dan 1 miljoen aan verdienen

Zo is de kans groot dat William Troost-Ekong (23) binnenkort de deur in de Ghelamco Arena achter zich dichttrekt. Hoewel Gent de Nederlandse Nigeriaan graag zou houden, wil die zelf liever andere oorden opzoeken.

Troost-Ekong wil volgend jaar met Nigeria naar het WK in Rusland en wil een selectie voor de nationale ploeg niet in gevaar brengen door bij Gent op de bank te zitten. En dan stapt het Turkse Bursaspor in het verhaal. Die ploeg wil de verdediger graag binnenhalen én hem meer speelminuten geven.

1 miljoen

Van een deal tussen Gent en Bursaspor is vooralsnog geen sprake, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Bursaspor zou bereid zijn om ruim 1 miljoen euro neer te tellen voor de man die pas afgelopen winter, na een uitleenbeurt aan het Noorse Haugesund, in Gent arriveerde. Ter vergelijking: Gent haalde Troost-Ekong gratis weg bij FC Groningen.