Drama voor KV Oostende: Aanwinst scheurt kruisbanden

De club maakte het slechte nieuws bekend via Twitter. Rajsel, die overkwam van Union nadat hij indruk maakte in play-off 2, scheurde zijn voorste kruisbanden. Verwacht wordt dat hij minstens een half jaar buiten strijd is.

Onderzoek wees uit dat Nicolas Rajsel z'n voorste kruisbanden heeft gescheurd. Hij zal wellicht zestal maanden out zijn. Veel sterkte Nico! — KV Oostende (@kvoostende) July 15, 2017

Zaterdagavond speelde Oostende overigens nog een oefenwedstrijd tegen OHL. De Leuvenaars kwamen zowaar winnen met 1-3 na een partij met heel wat strafschopfases. Oostende kreeg er tot eigen ongenoegen géén, de bezoekers konden wel vanop de stip scoren.

Opstelling KV Oostende: Dutoit, Milic, Rozehnal, Tomasevic, Rezaeian, Jali, Siani, Banda, Conte, Musona, Zivkovic.