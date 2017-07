Kieskeurige Kara haalt (voorlopig?) zijn neus op voor deze club

door Johan Walckiers

door

Kara Mbodji wil niet naar Lille, maar naar de Premier League

Foto: © photonews

Anderlecht zag vorige week Frank Acheampong vertrekken naar China. Hij was één van de twee jongens in de kern waarmee concrete afspraken gemaakt werden over een transfer. Kara Mbodji is de tweede, maar die is iets kieskeuriger.