Maak kennis met nieuwe Lokeren-aanvaller Robin SÃ¶der: "Alles op zijn tijd"

Ik voel me hier goed, enkel nog een huis zoeken en mijn familie naar hier halen - Robin Söder ​Deel deze quote:

Hoe zijn aankomst in het voor hem onbekende Lokeren verliep? "Heel goed, ik werd hier goed ontvangen door de spelers en de club. Het heeft wel wat tijd nodig om me aan te passen en in mijn ritme te komen. Skulason spreekt ook Zweeds, dus hij heeft me al veel geholpen. Net als Ofkir, die een beetje Noors spreekt. Maar alles op zijn tijd."

Typische speelstijl

Hij was vorig seizoen een vaste waarde in Denemarken en scoorde 12 keer in 36 wedstrijden. "Ik probeer meer in de zestien te blijven, zo kon ik vorig seizoen ook al iets meer scoren. Dat wil ik ook naar hier meebrengen," gaf Söder mee.