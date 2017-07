Geen twee op twee voor Antwerp vandaag: Great Old grijpt naast aanvaller

Standard is bezig zijn kern op te kuisen. Spelers als Touré en Yattara verhuisden eerder op de dag al richting Auxerre. En nu hebben de Luikenaars ook een oplossing gevonden voor Benjamin Tetteh, nog een spits op overschot. De 20-jarige Ghanees werd in de C-kern gedropt na zijn uitleenbeurt aan FC Slovacko, maar kon ook rekenen op Belgische interesse.

Antwerp had hem in het vizier, maar het wordt dus Bohemians Praag, een project dat Tetteh meer aansprak. De Tsjechische competitie beviel hem wel en hij zal er later op de dag een contract voor drie jaar tekenen.