Twijfels bij Dury voor Supercup: "We zijn niet verbeterd"

Dury is niet minder ambitieus nu hij weer een nieuwe ploeg moest bouwen. "Onze doelen zijn: gaan voor play-off 1, een goede Europese campagne spelen en als het meezit ver geraken voor de Beker van België", klinkt het in HLN.

"Maar we zijn amper vijf weken ver in de voorbereiding met een groep met veel nieuwkomers. Dan zullen we natuurlijk naar Anderlecht gaan om een goede wedstrijd te spelen en een goed resultaat te halen. Maar om nu te zeggen dat we daar een hoofddoel van maken, neen, dat niet", zo evalueert de succescoach het belang van het duel.

Vallen en opstaan

Dury twijfelt wel. "Van Méité en Lerager wisten we dat ze zouden vertrekken. Dat waren dan wel twee van de beste spelers van België op die positie en die vervang je niet zomaar. Ook Lepoint en Leye zijn er niet meer. Maar goed, ik heb nog wel een aantal goeie gidsen met leiderskwaliteiten in de groep, maar ook veel jongeren die nog stappen moeten zetten. Vandaag zijn we niet verbeterd, dat moet ik niet ontkennen."