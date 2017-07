Chelsea heeft topspits beet, maar vooral Batshuayi laat zich voorlopig zien (wat een doelpunten! - met beelden)

Alvaro Morata komt over van Real Madrid en tekende een contract voor vijf seizoenen. De komende jaargangen mag hij dus in de spits verwacht worden.

Toch legt Michy Batshuayi zich niet zomaar neer bij de situatie. Integendeel zelfs: de aanvaller laat zich steeds vaker zien in de wedstrijd.

Michy Batshuayi reminds Conte that he doesn't Morata, makes it 2-0 against Arsenal in Beijing (Via @ChelseaFC) pic.twitter.com/Waxj1Q6tAO