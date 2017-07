Mata legt Ã©chte verhaal uit, met prikje naar Anderlecht: "Ik kreeg geen enkele mogelijkheid"

Anderlecht had al een akkoord met Charleroi voor naar verluidt 3,5 miljoen euro, maar de transfer kwam er uiteindelijk niet.

Woensdag lekte uit dat dat te maken zou hebben met het feit dat Mata van manager veranderde en voor John Bico koos. Maar volgens Mata klopt dat niet.

Op Twitter heeft hij een statement gelanceerd, waarin hij duidelijk maakt dat hij pas achteraf bij John Bico om raad ging vragen, maar dat hij toen al lang had gekozen om niet naar Anderlecht te gaan.

"Ze gaven me een voorstel, te nemen of te laten. Ik had geen enkele mogelijkheid om er over na te denken en kon er zelfs niet met René Weiler over spreken", klinkt het scherp. Het volledige statement: