Vanhaezebrouck zÃ©Ã©r scherp voor zijn falende defensie: "Dat kan niet tegen een spits van 1m73" en "Ik maak me zorgen"

"We speelden tot dusver al een twaalftal matchen, ook tegen provinciale ploegen, en hielden daarin slechts twee keer de nul. Dan weet je genoeg", schetste Vanhaezebrouck de ernst van de situatie. Na een eerste helft waarin de Buffalo's de controle bewaarden, volgden in de tweede periode drie Truiense treffers.

"We kozen voor meer realisme met vier verdedigers, maar zelfs dan hadden we moeite om de gaten dicht te houden. Over de manier waarop we de tegengoals slikten, kan ik niet tevreden zijn."

Ook andere ploegen gingen dit weekend in de fout, maar dat troost me niet

"Een spits van 1m73 (doelt op Igor Vetokele, red.) mag nooit zo vrij kunnen inkoppen, zeker niet tegen een verdediger met meer lengte", was Vanhaezebrouck streng voor youngster Siebe Horemans. "De derde tegengoal was het summum."

En dus trekt de Gentse T1 al vroeg in het seizoen een eerste keer aan de alarmbel. "STVV won in defensief opzicht de strijd. Met zulke zaken moet een ploeg van ons niveau beter kunnen omgaan. Ik zag op speeldag 1 ook andere ploegen fouten maken, we zijn gelukkig dus niet alleen. Maar dat troost me niet. Ik maak me zorgen", besloot Vanhaezebrouck.