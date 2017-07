Rednic haalt zijn gram: "De media schreven ons al voor het seizoen af!"

Berrier blokkeren was het doel -Mircea Rednic Deel deze quote:

Moeskroen speelde collectief sterk en counterde de sterke punten van Oostende. "We bleven goed in blok en hielden de ruimtes klein. Verder hebben we Berrier ook goed afgestopt."

"We moesten er altijd dicht opzitten, dat was de bedoeling. Het is een speler met veel kwaliteiten en heel wat ervaring. Hij ziet het spel ook, dus moesten we hem afstoppen."