Doelpuntenmaker Siebe Schrijvers weet waar het Genkse schoentje knelt

"We hebben goed gereageerd op die stevige start van Standard", aldus Schrijvers. "We verloren niet snel de bal en hadden geen problemen in de eerste helft. Mijn goal? Het was een fantastisch doelpunt van heel de ploeg. En daarna bleven we volwassen voetballen. Jammer genoeg komt net na de rust die jammerlijke tegengoal."

"We begonnen op de sterktes van Standard te spelen"

Na die eerste tegengoal liep het helemaal mis bij Genk, dat er nog nauwelijks uitkwam na de pauze. "We begonnen op de sterktes van Standard te spelen. Het middenveld werd overgeslagen en tegen die twee 'bomen' (Scholz en Laifis, red.) was het niet gemakkelijk voor Samatta. En we lieten ze ook nog eens te gemakkelijk voorzetten trappen."

Met één puntje is het een competitiestart in mineur voor Genk. "Vorige week moesten we drie punten pakken. Hier moesten we iets halen. Maar er is nog niks aan de hand", weet de middenvelder. "We geven gewoon te veel weg. Die goals die we tegenkrijgen, dat zijn doelpunten die niet mogen vallen."