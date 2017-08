Drie smaakmakers van KV Mechelen zaten zondagavond in het Jan Breydelstadion, maar hadden pech

Zo waren Glenn Claes, Mats Rits en Colin Coosemans afgezakt naar Brugge. De drie basisspelers van KV Mechelen hadden daar een goede reden voor: als alles wat meezat, hoopten ze hun oude ploegmakker Jordi Vanlerberghe in actie te zien.

Eén probleem: Vanlerberghe stond niet in de basis en zat ook niet op de bank. Toen de wedstrijd enkele minuten oud was, kwam de zomeraanwinst van Club Brugge Rits, Claes en Coosemans dan ook vergezellen in de tribunes. Pech voor de KV-boys. Al is het maar hoe je het bekijkt natuurlijk, want ze konden van de gelegenheid gebruik maken om wat bij te kletsen met Vanlerberghe.

Wachten op eerste officiële speelminuten

De 21-jarige Vanlerberghe ruilde KV Mechelen deze zomer in voor een avontuur bij Club Brugge. Tijdens de voorbereiding kreeg de youngster kansen van Ivan Leko en maakte hij een goede indruk. In de officiële wedstrijden van Club behoorde Vanlerberghe evenwel nog niet één keer tot de definitieve wedstrijdselectie.

