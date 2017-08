OFFICIEEL: KV Kortrijk gaat hard met 11de (!) transfer: "Visumproblemen zijn opgelost, hij is onderweg"

Op Twitter laat Allijns weten dat Youcef Attal op komst is. De 21-jarige flankaanvaller komt over van het Algerijnse Paradou AC. Kortrijk speelde kort op de bal, want ook Betis Sevilla was in hem geïnteresseerd.

De Algerijnse international had normaal gezien al eerder kunnen vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum. Die zijn nu in orde en hij wordt één van de volgende dagen in Kortrijk verwacht.