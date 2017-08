Straffe dubbelslag in de maak: 'PSG wil niet alleen Mbappe, maar ook deze basisspeler weghalen bij Monaco'

door Timothy Collard

Straffe dubbelslag in de maak: 'PSG wil niet alleen Mbappe, maar ook Fabinho weghalen bij Monaco'

Het is Paris Saint-Germain menens in de jacht op een nieuwe landstitel én de eindzege in de Champions League. De Franse topclub versterkte zich reeds met de Braziliaan Neymar, maar er is nog meer mooi volk onderweg naar Parijs.