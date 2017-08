AA Gent verzilverde onvoldoende zijn sterke match bij KV Mechelen: "Ik kan op niemand kwaad zijn, het is onze eigen schuld"

"Vorige week speelden we een degelijke match, nu een goeie", keek Hein Vanhaezebrouck terug op het 1-1-gelijkspel. "Het is jammer dat we niet beloond werden met de drie punten. Ik kan op niemand kwaad zijn, het is onze eigen schuld."

Bij 0-1 weet je dat er altijd iets kan gebeuren

De Buffalo's lieten namelijk verschillende kansen op de 0-2 liggen. "Hadden we gedaan wat we moesten doen (onder meer Kubo liet een niet te missen kans liggen, red.), dan keerden we met drie punten huiswaarts", aldus Vanhaezebrouck. "Bij 0-1 weet je dat er altijd iets kan gebeuren."

Invaller Tim Matthys maakte er nog 1-1 van en dus blijft Gent achter met een 1 op 9. "Dat is te weinig voor wat we brachten. Normaal moeten we mee zijn met de eersten, nu zullen we een hele tijd achtervolgen. Maar het positieve is dat het niveau omhoog gaat."