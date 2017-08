Haalt Lokeren gewezen sterkhouder op bij Belgische topclub?

Het is niet uitgesloten dat Lokeren in de laatste rechte lijn van deze transferperiode nog eens in actie schiet. In principe was het transferhuiswerk van De Tricolores al af, maar na de komst van Peter Maes wordt die beslissing mogelijk herzien.

Terugkeer van Taravel?

Volgens onze informatie zou Lokeren namelijk aan verdedigende versterking denken. De naam van Jeremy Taravel (30) weerklinkt in de wandelgangen van het Daknamstadion. De Franse verdediger traint momenteel mee met de B-kern van AA Gent, dat de speler liever kwijt dan rijk is.

Cercle Brugge zou de sterke verdediger graag binnenhalen, maar ook een terugkeer naar Lokeren is niet uitgesloten. Pro’s: Taravel zou zijn carrière kunnen verderzetten op het hoogste niveau, terugkeren bij de club waar hij ook al speelde tussen 2010 en 2014 én opnieuw kunnen samenwerken met Peter Maes.

Maes wilde Taravel vorig seizoen bij Genk

Leuk detail: vorig seizoen wilde Maes de verdediger naar KRC Genk halen, maar toen verkoos Taravel een overstap naar AA Gent boven een avontuur in de Luminus Arena. Mogelijk worden beide heren nu wél herenigd.