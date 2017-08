Videoref blijft voor beroering zorgen: "Chapeau voor de scheidsrechter" vs "Het zou nu eerlijker moeten lopen"

Een kwartier voor affluiten legde Smet de bal vol overtuiging op de stip nadat Rits contact had met Ingvartsen in de grote rechthoek. De videoref greep in en Smet ging de beelden bekijken. De ref kwam daarna terug op zijn beslissing.

Bijzonder vreemd, vonden wij, aangezien er wel heel duidelijk contact was tussen de twee spelers en het hier absoluut niet om een duidelijke misser ging van de scheidsrechter.

"Ik raakte de bal, maar ik raakte ook de speler", gaf Rits zelf toe na de wedstrijd. Al voegde hij er wel onmiddellijk aan toe dat hij respect heeft voor de scheidsrechter. "Volgens mij was het geen penalty. De ref heeft de beelden immers bekeken. Ik heb hem gezegd dat ik het knap vind dat hij toch nog van mening veranderde."

"Vanuit de positie waar ik stond, was het een strafschop", oordeelde Siebe Schrijvers. "De scheidsrechter besliste uiteindelijk van niet en hij heeft het laatste woord. Ik moet de beelden nog eens bekijken."

"Voor mij was het duidelijk een strafschop", trad Uronen zijn ploegmaat Schrijvers bij. "Ik denk dat hij naar de beelden moest gaan kijken van de videoref. Ach, de scheidsrechter heeft het laatste woord."

Ook de coaches, Albert Stuivenberg en Yannick Ferrera, gaven een gevatte reactie op deze nieuwe videoref-situatie. "Het zou nu eerlijker moeten lopen", klonk het cynisch bij Stuivenberg. Dat kan je hier nog eens nalezen.