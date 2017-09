Deschacht over dé blessure: "Er zit geen kraakbeen meer in"

Sinds zijn zware enkelblessure is dat het geval. "Daar zit geen kraakbeen meer, hè. In het begin had ik heel veel pijn, nu vóél ik die enkel vooral de hele tijd. Maar voor het overige heb ik nergens last van", aldus Deschacht in Humo.

Het is niet zo dat hij -zoals bijvoorbeeld Frutos- risico loopt om niet meer normaal te kunnen functioneren. "Over later maak ik me geen zorgen: ik zal geen topsport meer bedrijven en als ik tegen 50 procent met mijn vrienden voetbal, voel ik geen pijn. Die is er alleen als ik voluit ga."

Hij ziet ook bij een andere blessure de voordelen van de miserie. "Ik heb geleerd de pijn te aanvaarden. En sinds mijn pubalgie zit ik minder met die enkel in mijn hoofd."