De Mos ziet het - dit weekend misschien al - over zijn voor één coach van een topclub: "In zijn schoenen wil ik niet staan"

De Mos weet dat ze alledrie kans maken om straks aan de deur te staan. "Voor mij mogen Weiler, Vanderhaeghe en Vanhaezebrouck alle drie aanblijven, maar het gaat niet goed met die drie. De kans is reëel dat Anderlecht, KV Oostende of Gent na het komende weekend afscheid zal nemen van zijn trainer. Als je me vraagt in wiens schoenen ik het minst graag zou staan... Toch in die van Hein", aldus De Mos in HLN.

De Mos denkt dat Vanhaezebrouck zich onmogelijk maakte.

"Laat ons wel wezen: Vanhaezebrouck heeft het fan-tas-tisch gedaan bij AA Gent. Kampioen geworden. Overwinterd in de Champions League en Europa League. En vooral: met goed voetbal. Maar 3 op 18 voor een ploeg die voor de titel gaat: da's véél te weinig. Zondag tegen KV Oostende is het van moeten. Met de wetenschap dat het in het voetbal uitgerekend vaak dan net niet lukt. Of Hein ontslagen wordt, kan ik niet zeggen. Maar naar wat ik hoor, zie, voel en proef, is dat proces toch al vergevorderd."

De Mos verklaart ook waarom Vanhaezebrouck het dichtst bij de deur staat. "Hein heeft het zichzelf natuurlijk niet makkelijk gemaakt. Door zijn commentaar op de spelers, op de scouting, op het transferbeleid. Hij heeft zelf een boemerang gegooid - die krijg je op een gegeven moment keihard terug in je gezicht."