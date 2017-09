Dat is pas goed nieuws bij Gent: "Het kan heel snel gaan bij hem, veel sneller dan verwacht"

Vorige week was er al goed nieuws over Foket, die al een deel van de trainingen mee deed. Deze week maakte hij een volgende stap. "Foket doet al veel mee, ook de partijvormen en het die positiespelen", aldus Hein Vanhaezebrouck.

De rechterflankspeler werd terugverwacht na Nieuwjaar, maar het zal zo lang niet duren. "Zijn test was woensdag heel goed. Nu is het wachten op groen licht van de cardiologen. Het kan heel snel gaan voor hem, sneller dan verwacht. Het is een plezier om hem bezig te zien met de groep. Hij heeft enorm veel drive."