KV Oostende likt wonden, maar ziet beterschap: "Konden het niet tegen de kleine ploegen, dan maar tegen de grote"

“Voor de wedstrijd tegen KV Mechelen heb ik in de theorie voor de eerste keer de nul punten op het scorebord laten zien. Ik heb het 45 seconden laten staan, dat heeft ze wel eventjes pijn gedaan. Maar het was nodig om hen te laten zien dat we er zouden moeten voor gaan strijden vanaf nu”, gaf Yves Vanderhaeghe mee.

“En een puntje? Dat is nog niet voldoende. We zijn er nog lang niet, maar we hebben er wel voor gestreden. De spelers wrongen zich in alle bochten in het begin om niet op achterstand te komen. De ontgoocheling was groot na de puntendeling, maar hopelijk hebben we hieruit toch wat vertrouwen getankt.”

Hopelijk hebben we uit de match tegen Mechelen vertrouwen gehaald

Ook Nicolas Lombaerts ziet stilaan beterschap. Hij mocht opnieuw in de basis starten tegen Malinwa en deed het prima. “Het is een beetje zuur dat we uiteindelijk toch eerder twee punten weggeven dan dat we er eentje pakken, maar we hebben wel alles gegeven. Ons programma? Dat oogt zwaar, maar we moeten nu de rug rechten.”

“We hebben het niet laten zien tegen de zogeheten kleine ploegen, maar die staan nu wel allemaal vooraan. Misschien dat we het dan wel kunnen laten zien tegen de op papier grotere ploegen. We geven de strijd zeker nog niet op.”