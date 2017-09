Lombaerts na ontslag Vanderhaeghe: "Schuldgevoel overheerst"

Nicolas Lombaerts heeft op sportief vlak nog niet veel plezier beleefd aan zijn terugkeer naar België. De zwakke prestaties van KV Oostende kostte coach Yves Vanderhaeghe zijn kop. "In het voetbal is het altijd de trainer die moet opstappen, maar wij dragen nog altijd de grootste verantwoordelijkheid als speler. Ik voel me toch schuldig en ik denk dat de andere spelers zich ook zo voelen", vertelde de verdediger aan VTM Nieuws.

KVO kon gisteren eindelijk nog eens aanknopen met een zege. In de beker tegen Union werd het 3-1 voor de Kustboys. "Er is veel op onze kop gevallen, veel op mijn kop ook, maar tegen Union winnen we als team en dat is het belangrijkste. Ook aanvaller Zinho Gano kwam op zakelijke wijze even terug op het vertrek van Vanderhaeghe: "Ik vind het spijtig voor hem, want Yves is een goede trainer. Nu moeten we enkel naar de toekomst kijken."