Ambitieuze Deschacht is op z'n 36ste niet klein te krijgen: "Op m'n 45ste zal ik nog steeds geloven dat ik in de eerste ploeg kan spelen"

"Wat mijn geheim is? (kijkt in de richting van Nicolas Frutos) De extra trainingen met hem. Ik heb vaak op de bank gezeten, maar bleef wel ambitieus", vertelt Deschacht in aanloop naar de ontmoeting met Cetlic.

Ik wist dat dit moment zou komen

"Misschien ben ik wel té ambitieus. Op m'n 45ste zal ik nog steeds in de eerste ploeg van Anderlecht willen spelen, en ook geloven dat dat nog kan. Ook al zal dat niet waar zijn..."

De vele extra trainingen bewijzen nu hun nut. "Ik wist dat dit moment zou komen. Het kan plots weer zeer snel gaan, maar ook weer bergaf gaan. Daar probeer ik me tegen te wapenen. Wat ik nu beleef, wil ik volhouden, want het is fantastisch."