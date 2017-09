Spaanse pers lyrisch over Eden Hazard: "Het stadion werd de 'Tuin van Eden'"

"Atlético Madrid leek een klein ploegje in vergelijking met Chelsea", aldus Marca. "Chelsea was groter en had vooral Hazard. De Belg kon de hele avond niet afgestopt worden en veranderde het spiksplinternieuwe stadion in een blauw feestje."

Net niet het paradijs -Marca Deel deze quote: Hazard kwam echter niet tot scoren. "Hij kwam met een schot op de paal en nog heel wat kansen dichtbij een doelpunt, maar zonder doelpunt geen paradijs, zelfs niet in de tuin van Eden." "Het Wanda Metropolitano was die avond van Eden Hazard, het is zoals het is", sloot de krant af. Mooie woorden na een haast perfecte prestatie van de Belgische ster.