Brys over leidersplaats: "Dat is de fragiliteit en het emotionele van deze reeks"

"Het is momenteel een drukke periode", aldus Brys. "Onze voorbereiding was korter door ons lange seizoen, maar ook intenser. Als je plots op zeven dagen tijd drie matchen moet spelen, dan kan het eens minder goed zijn. Dat is zeker niet bizar."

Zaterdag wacht er een cruciale thuismatch tegen nummer drie Cercle Brugge. "Onze belangrijkste match tot dusver? Op Cercle was het niet minder belangrijk. Je ziet dat het snel kan veranderen. Dat is de fragiliteit en het emotionele van deze reeks."

Voorzichtig

"Vandaag lijkt er niks in de weg te staan, maar na twee of drie weken kan het er anders uitzien. We blijven voorzichtig en daar houden we ons aan vast. Cercle staat dicht bij ons, net als Leuven. Maar een goed resultaat kan zeker bevorderlijk zijn voor wat er nog komen moet", blijft Brys nuchter.