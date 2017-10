Ondanks doelpunt krijgt Rode Duivel kritiek: "Hij had het heel moeilijk"

De hiërarchie is niet op zijn kop gezet -Peter Vandenbempt Deel deze quote:

"Zijn doelpunt heeft veel goedgemaakt. Het was een typische Batshuayi-goal: hij staat vaak op de goeie plaats en is echt wel een afwerker. Het is vreemd dat ik het zeg voor iemand die al een karrenvracht aan goals gemaakt heeft in de Premier League, maar intrinsiek is Batshuayi misschien wel onze beste afwerker."

"Ik zou zeggen: Batshuayi heeft hard zijn best gedaan en zijn goal heeft veel goedgemaakt, maar de hiërarchie bij de spitsen is in elk geval niet op zijn kop gezet door zijn prestatie zaterdag", sloot Vandenbempt af.