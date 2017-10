Bizar: Walem laat nog eens drie sterkhouders thuis bij Belgische beloften voor trip naar Cyprus

Elias Cobbaut, Alexis De Sart en Nany Dimata zijn er namelijk niet bij in de selectie die Johan Walem meenam naar Cyprus.

Zij vielen af uit de 23-koppige selectie, de 20 anderen trokken wel mee naar Larnaca. Een eerder opmerkelijke beslissing, want de drie speelden tegen Zweden in de basis.

"Iedereen verdient speelkansen in deze ruime selectie", gaf Johan Walem kort aan bij La Dernière Heure over zijn keuzes. Het collectief is belangrijker dan het individu, eerder koos hij er ook al voor om Charly Musonda Jr. niet op te roepen.