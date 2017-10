Hoe reduceert Martinez deze talentrijke groep Rode Duivels tot 23 WK-gangers? "Mijn selectie wordt een zware opgave"

"Mijn WK-selectie wordt het moeilijkste aspect van mijn job", gaf Martinez dinsdagavond op zijn persbabbel toe. "Door kansen te geven aan andere jongens, zie je nog meer over welke opties we beschikken, op alle opties van het veld. Daar ben ik fier op en geniet ik op oprecht van."

De vorm van het moment en blessures zullen een rol spelen in mijn beslissing

De voorbereiding richting het WK is lang. Veel internationals gaan nog een slopend seizoen bij hun club tegemoet. "De vorm van het moment, blessures en andere factoren zullen een rol spelen in mijn beslissing", ging Martinez verder.

Ik ben open minded, het is aan de spelers om zich te verzekeren van hun stek

"Ik ben open minded en volg een ruime groep (57 gaf hij eerder al eens aan, red.) van spelers. Onder meer Youri Tielemans en Thorgan Hazard kregen hun kans (lees HIER meer over zijn lofzang). Net als Laurent Ciman. Ook Boyata, Dendoncker en Kabasele etaleerden al hun kwaliteiten in deze groep. Mijn keuze wordt een zware opgave. Het is aan de spelers om zich te verzekeren van hun stek."