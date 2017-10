Martinez zingt lofzang over youngsters Tielemans en Thorgan Hazard: "Indrukwekkend hoe hij wegdraait" en "Hij staat er op de grote momenten"

Nadat Tielemans al een helft meedeed tegen Bosnië, mocht de Monegask nu de volle 90 minuten opdraven. "Youri is een van die spelers die ik graag bezig zie", verkondigde de bondscoach na de 4-0-overwinning. "De manier waarop hij kort wegdraait en vervolgens het overzicht bewaart is indrukwekkend."

"Zijn invalbeurt in Bosnië, in moeilijke omstandigheden, was een belangrijke test voor bij", ging Martinez verder. "Die doorstond hij met verve. Youri is gegroeid bij de nationale ploeg. Hij had bij zijn vorige club niet voor niets een leidersrol."

Net als Tielemans groeide ook de jongste Hazard onder Martinez. "Ik zie een groot verschil tussen de Thorgan die ik voor het eerst liet spelen (26 minuten in Nederland, red.) en de Thorgan die nu startte. Zijn status bij de nationale ploeg is net als die van Youri gestegen."

"Ik kan Thorgan op verschillende posities uitspelen en hij beschikt over de kwaliteit om er te staan op de grote momenten. Dat liet hij onlangs bij Gladbach nog zien met een penaltygoal in de slotminuten."