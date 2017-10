🎥 Vrouwelijke Antwerp-fans bijten hun tanden stuk op de naam van hun coach 'László Bölöni': "Er zal keihard mee gelachen worden"

door Diederik Geypen

door

Vrouwelijke Antwerp-fans bijten hun tanden stuk op de naam van hun coach 'László Bölöni'

Foto: © photonews

Royal Antwerp FC miste zijn seizoenstart in de Jupiler Pro League niet. Onder coach László Bölöni staat de Great Old met een 15 op 27 voorlopig in de top 6. Met de naam van de nieuwe trainer hebben de vrouwelijke fans het echter nog steeds moeilijk.