Gepasseerde verdediger haalt zwaar uit: "Misschien hebben ze in Nederland geen respect voor Augsburg"

Advocaat kent de speler nochtans van zijn periode in Nederland. Bij AZ werkten ze samen. Daarna speelde Gouweleeuw nog bij Heerenveen, vooraleer naar het Duitse Augsburg te trekken. Tegen Kicker doet hij zijn beklag: "Als ik kijk naar de spelers die wel opgeroepen zijn, had ik er gerust bij kunnen zijn."

Gouweleeuw gaat verder: "Ik speel iedere week in de Bundesliga, dus ik verdien ook een kans. Misschien hebben ze in Nederland geen respect voor Augsburg, of vinden ze de club niet goed genoeg. Dat zou niet mogen. De Duitse competitie is veel sterker dan de Nederlandse. Als ze een keer hierheen komen, zien ze dat misschien ook."

Advocaat riep voor de laatste WK-kwalificatieduels Rekik, Van Dijk, De Ligt en Hoedt op. "Als je drie à vier duels voor Ajax speelt, zit je er meteen bij. Spelers die elke week spelen in het buitenland, niet. Komisch toch als je elke week tegen de beste spitsen ter wereld speelt en het nog eens goed doet ook?!", aldus een snerende Gouweleeuw.