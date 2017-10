Genk probeert brandje te blussen: "Daarmee is de kous af"

Stuivenberg sloot het incident zondag al af. Janssens wil dat ook graag doen. "Pozuelo reageerde heel emotioneel. Hij wilde te graag zelf zijn misser van even voordien goedmaken. Maar zondagmorgen heeft Pozuelo zich gewoon op training aangeboden. Daarmee is de kous af", klinkt het in HBvL.

"Er zit zeker niets scheef tussen de trainer en zijn spelers, dat merk je ook aan de strijdvaardigheid op het veld. Dimitri de Condé zag zondagochtend op training een ontgoochelde, maar geen geslagen groep. Wij willen er staan op Anderlecht. Een zware verplaatsing, maar zijn er nog makkelijke wedstrijden in deze competitie?"