Hier kunnen de Genk-fans zich aan optrekken: cruciale pion stond na 10 (!) maanden weer op het veld

Nikos Karelis is namelijk bijna weer de oude. De Griekse goalgetter speelde maandagavond 45 minuten mee in de beloftenmatch van Genk op het veld van Sporting Lokeren (0-1). "Over mijn prestatie ben ik niet tevreden. Ik ben zelfs een beetje kwaad op mezelf, omdat ik te makkelijk balverlies leed", is hij in Het Belang van Limburg kritisch voor zichzelf.

"Het balgevoel moet nog terugkeren. Daar heb ik dit soort wedstrijden voor nodig. De intensiteit mag je niet onderschatten, hier wordt echt gestreden voor de drie punten."

Tien maanden herstel

Ruim tien maanden geleden scheurde Karelis de voorste kruisband van zijn linkerknie af in de competitiematch tegen AA Gent. Op dat moment stond de teller van de international op 9 competitiegoals in 18 matchen. Daarnaast trof hij in 3 bekerduels 7 keer raak.

De revalidatie van de 25-jarige Karelis verliep moeizaam. Begin dit seizoen kreeg hij een terugval, waardoor zijn comeback vertraging opliep.