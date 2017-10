Bekende politicus voetbalde nog tegen 'zijn' Anderlecht: "De witte schoenen van Vanden Borre" en "Mboyo outstanding"

De 30-jarige Groenpoliticus werd tijdens zijn jeugdjaren fan van Anderlecht. "Ik ben nog net geprikkeld geweest door de goede periode met de eerste successen in de Champions League", vertelt Calvo in Sport/Voetbalmagazine. "Mijn eigenzinnigheid, want op school waren de meeste kinderen voor Club Brugge, zorgde er misschien wel voor dat ik voor hen begon te supporteren."

Calvo herinnert zich de ontmoetingen met de Anderlecht-youngsters van toen nog goed. "Ooit liep ik eens een hele wedstrijd achter Vanden Borre aan, in zijn witte schoenen. Op Neerpede was dat, ook Mboyo was toen outstanding."

Kampioen met KV Mechelen

Met de jeugd van KV Mechelen werd Calvo ook kampioen. "Op Sart-Tilman, in de verschrikkelijke gravel van Standard. Tegen Legear, Pocognoli en misschien ook nog Mirallas, werden we kampioen. Een ongelofelijke prestatie", aldus de aanvoerder van toen.