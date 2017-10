Louwagie streng voor falende recordaankoop: "Het is niet goed genoeg"

Stel die Return On Investment eens voor aan een paar beleggers en ze springen uit het raam. Ook Algemeen manager Michel Louwagie is 'not amused'. "Het is niet goed genoeg", aldus Louwagie in Het Nieuwsblad.

"Franko moet dat ook onder ogen zien. Dat heb ik hem ook persoonlijk gezegd." Al wil hij niet blind zijn voor de moeilijke start. "Er zijn verzachtende omstandigheden. De voorbereiding was verstoord en hij heeft in totaal een vijftal weken met allerhande blessures gesukkeld op een moment dat hij een basis moest leggen en zijn nieuwe ploegmakkers moest leren kennen.”

Niet panikeren is het motto

“Het moet absoluut beter, maar ik panikeer niet. Als ik zeg dat er verzachtende omstandigheden zijn, dan betekent het dat we geduld hebben", sloot Louwagie af. Hein Vanhaezebrouck, die aandrong op zijn komst, gelooft er ook nog in. "In de voorbereiding was hij heel goed. Hij scoorde op AEK Athene, waar we 1-1 gelijk gingen spelen.”