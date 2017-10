"Hij heeft dringend medische hulp nodig", maar Italiaanse grootmacht wil hem wel wegkapen voor veel geld

Zo zou volgens The Sun Spalletti erg geïnteresseerd zijn in Bayern München-speler Arturo Vidal. De coach gaf aan dat de Chileense speler erg veel indruk op hem maakt. De Italiaan zouden een som om en rond de 50 miljoen willen betalen.

De aantijgingen van ex-Chileens bondscoach Jorge Sampaoli, die stelde dat Vidal "dringend medische hulp nodig heeft", refererend naar zijn drankprobleem en feestgedrag, deert de Inter-coach dus duidelijk niet. Of Bayern mee wil werken aan een deal, hangt grotendeels af of Vidal in de plannen van nieuwe trainer Jupp Heynckes past.