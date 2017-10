AA Gent stoomt Foket klaar voor de grote comeback: "Niet starten, wél 25 minuten gas geven"

Foket speelde afgelopen maandag 90 minuten mee in de beloftenmatch tegen Antwerp. "Die wedstrijd heeft hij goed verteerd", vertelde coach Yves Vanderhaeghe vrijdag op zijn persbabbel. "Hij kon al meer op en af gaan, en hij had daarvoor natuurlijk al die fysieke kwaliteiten."

Ook zijn hartslag is op training inmiddels wat gezakt. "Hij is zijn kwaliteiten niet kwijt. Op het hoogste niveau kan hij misschien zestig minuten aan, al is dat ook afhankelijk van het wedstrijdtempo", ging Vanderhaeghe voort.

Maandag opnieuw met de beloften

"Ik kan hem moeilijk direct laten starten, maar hem na een uur wel inbrengen. Dan kan hij nog 25 minuten gas geven."

Komende maandag speelt Foket hoe dan ook opnieuw met de beloften. Net als Kenny Saief trouwens. De Israëliër deed al enkele lange trainingen mee. De Buffalo's bekijken nog hoeveel minuten hij bij Jong Gent aankan.

