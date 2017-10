Verstraete wil zich tonen op het middenveld: "Ik wil daar zo snel mogelijk aan bod komen"

Voorlopig was Verstraete immers vooral noodoplossing op rechts, niet zijn favoriete positie. "Na vorig seizoen hadden bepaalde clubs interesse omdat ik het goed deed op dat middenveld bij Kortrijk, het is raar dat ik daar nu niet speel, ja", aldus Verstraete.

"Ik hoop zo snel mogelijk in het middenveld ook eens aan bod te komen", klinkt het onomwonden. "Het is aan mij om die kans te grijpen als ze komt. Ik ben natuurlijk geen trainer, als ik inval is het wel meestal in het middenveld."