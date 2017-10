Matchwinnaar Legear de koning te rijk: "Of het geluk was of mijn instinct? Een beetje de twee"

"Of het geluk was of mijn instinct? Een beetje de twee", lachte Legear na de 1-0-overwinning van Sint-Truiden. "Het enige wat ik kon doen was anticiperen door richting de doelman te lopen en te hopen dat de verdediger de bal terugspeelde. Gelukkig gebeurde dat."

Ik was verrast dat ik op de bank moest beginnen

In tegenstelling tot vorige week in Lokeren startte Legear vandaag op de bank. "Daar was ik toch wel wat verrast over", ging Legear verder. "Je voetbalt om tussen de lijnen te staan. En op training geef ik me altijd 100 procent om me te bewijzen, maar dit is een sterke groep, waar ook de invallers voor het verschil zorgen."

"Dat gebeurde nu ook. Onze eerste 45 minuten verliepen stroef. We konden het Oostendse systeem niet ontmantelen. Na rust vonden we veel beter de ruimtes. Daar kunnen we op verder bouwen om ons zo hopelijk snel te redden", besloot Legear.