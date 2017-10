Vrijdag vader geworden, zaterdag in de basis: "Een boodschap onder mijn truitje of een tut in mijn kous? Nee, dat is niets voor mij (lacht)"

"Ik kreeg krampen in mijn kuiten, normaal gebeurt dat nooit", aldus een vermoeide De Sutter na de match. "Gisteren (vrijdag, red.) rond vijf uur riep mijn vrouw me wakker dat haar water gebroken was. Om vijf na één is Noah dan uiteindelijk geboren. Alles is heel vlot gegaan", laat hij ons weten.

"De coach vroeg mij of ik wel degelijk geslapen had, maar dat was geen probleem", vertelt De Sutter, die terug in de basis stond en opvallend sterk speelde, maar helaas niet scoorde. Al hadden we dan toch niets bijzonders gezien. "Een boodschap onder mijn truitje of een tut in mijn kous? Nee, dat is niets voor mij (lacht)".

Andere mentaliteit

Meer over de match dan, want Lokeren had eigenlijk drie punten kunnen pakken tegen de tweede. "We moeten meer leren winnen in plaats van niet te proberen verliezen. Onze organisatie stond weer goed, maar dan vergeten we soms om te voetballen."

"Bij een voorsprong denken we nog te vaak: 'geen gelijkmaker binnenkrijgen' in plaats van 'we moeten die tweede maken'. Dat zal in het hoofd toch een beetje anders moeten als we eens een reeks willen neerzetten", beseft ook De Sutter.