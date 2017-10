🎥 Videoanalyse: deze club maakt bijzonder veel indruk op ons en over de degradatiestrijd

door Johan Walckiers

Volgens ons maken Waasland-Beveren en Antwerp echt wel kans op play-off 1

Elke maandag analyseren wij de speeldag voor u. U mag dan zelf vragen stellen op onze Facebook Live. Deze keer ging het over de ploegen die indruk op ons maakten. En dan kwamen we automatisch uit bij Waasland-Beveren. KV Kortrijk en Eupen zijn dan weer de ploegen waar we het meest voor vrezen.