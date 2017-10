Jonathan Legear beleeft hoogdagen bij de verrassende nummer 2 in de JPL: "Ik hielp STVV al aan 10 punten"

De dertigjarige Legear bracht zijn statistieken op 2 goals en 3 assists. "Ik hielp Sint-Truiden al aan 10 (van de 23, red.) punten", vertelde de vleugelaanvaller met een serieuze kwinkslag. "Dat is niet slecht."

"De eerste helft zat op slot, en kwamen we moeilijk in ons spel. Maar na rust hebben we de match helemaal naar ons toegetrokken. Op die manier moeten we verder werken. Want de groep blijft onze sterkte."

Ik begon uit voorzorg op de bank, met het oog op Club Brugge

Legear etaleerde opnieuw zijn natuurlijke klasse, maar ondanks zijn doelpunt tegen de Kustboys begon de ex-Rode Duivel tegen Moeskroen opnieuw op de bank. "Dat ik tegen Oostende niet startte, was een verrassing. Nu was het een beslissing uit voorzorg met het oog op de wedstrijd in Brugge", zei de winger nog. "Ik had een bloeduitstorting op de dij. Dus koos de trainer er bewust voor om me een dik halfuur te laten invallen."