De drie veranderingen van Maes die de Lokerse revival inluidden

Eens stevig aan de schroeven draaien, dat was dringend nodig op Daknam. Daarvoor vindt je weinig betere trainers dan Peter Maes. Het lijkt erop dat hij zijn spelers in sneltempo met de neus in dezelfde richting heeft gekregen.

Om een idee te geven: na de draw tegen Charleroi, toen tweede in de stand, waren zowat alle spelers ontevreden omdat ze geen drie punten haalden. We hadden het onder Kristinsson niet zien gebeuren.

De vaste elf

Het was even zoeken, maar nu heeft Maes een vrij duidelijk type-elftal in gedachten. We tellen drie verschillen tussen de basiself van de voorbije wedstrijden en het team uit het begin van het seizoen. (bekijk het hier)

Marzo -> Mpati

Marzo begon veelbelovend aan het seizoen, maar liet te vaak steken vallen in het verdedigende opzicht. Mpati heeft zijn rechtsbackpositie intussen overgenomen en toont zich een grotere zekerheid.

Terki -> Benchaib

Terki was lang een vaste waarde op het middenveld, maar met een jong talent als Benchaib ter beschikking staan wij 100% achter de keuze van Maes. Snelle voeten, vista tot en met, de creatieve impuls, ... Nu nog de afwerking bijschaven en de 19-jarige Marokkaan/Belg kan een enorme aanwinst voor de Jupiler Pro League worden.

Miric -> De Sutter

Toegegeven, we verwachtten niet al te veel meer van De Sutter. Maar sinds zijn twee goals op Zulte Waregem bewijst de spits dat hij nog op een verdediging kan wegen. Alleen een beetje spijtig voor Miric, die na enkele sterke weken en vier goals eigenlijk meer verdient dan de bank.